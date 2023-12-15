Новий уряд Польщі ліквідує комісію з розслідування Смоленської трагедії

Новопризначений міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розпорядився ліквідувати підкомісію з повторного розслідування Смоленської катастрофи 2010 року, в якій загинуло тодішнє керівництво країни.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Згідно з розпорядженням міністра оборони Польщі, створена у 2016 році підкомісія ліквідується, а її члени зобов'язані до наступного понеділка, 18 грудня 2023 року, відзвітувати за всю документацію, майно та обладнання, які використовували для роботи.

Речник Міноборони Польщі Януш Сеймей додав, що найближчим часом також буде створена група, яка займеться аналізом діяльності підкомісії.

"Сьогодні, 15 грудня, я хотів би оголосити, що це кінець брехні від імені польської держави. Це кінець витрачання сотень мільйонів злотих на діяльність, яка не має нічого спільного з поясненням причин катастрофи, але має багато спільного з політикою", – сказав заступник польського міністра оборони Цезарій Томчик.

Як відомо, підкомісію з розслідування Смоленської трагедії створили в лютому 2016 року указом тодішнього міністра оборони Польщі Антонія Мацеревича, представника колишньої партії влади "Право і справедливість", який згодом став її головою.

"ПіС" і Мацеревич особисто просували тезу про те, що авіакатастрофа 2010 року біля російського Смоленська, в якій загинуло керівництво Польщі включно з президентом Лехом Качинським, братом голови "ПіС" Ярослава Качинського, була спецоперацією РФ.

Делегація прямувала на відзначення 70-річчя Катинського розстрілу (який зараз польська влада хоче визнати актом геноциду).

У квітні 2023 року Смоленська підкомісія подала повідомлення про підозру у скоєнні злочину вбивства Качинського та "усунення шляхом вбивства" конституційного органу Республіки Польща. Стверджувалось, що на більшості досліджених уламків літака нібито знайшли як тротил, так і гексоген, пентрит та інші види вибухових речовин.

Детальніше про розслідування цієї справи читайте у статті Вбивство президента Польщі: що показав звіт щодо Смоленської катастрофи 2010 року.