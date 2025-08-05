Помер перший президент постреволюційної Румунії Іон Ілієску

Уряд Румунії офіційно повідомив про смерть у віці 95 років експрезидента Іона Ілієску, який очолив країну після повалення режиму Ніколає Чаушеску.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

"З глибоким сумом уряд повідомляє про смерть колишнього президента Румунії Іона Ілієску. Колишній президент румунської держави помер сьогодні, 5 серпня 2025 року, в Клінічній лікарні швидкої допомоги імені професора доктора Агріппи Іонеску. Уряд Румунії висловлює співчуття родині та всім близьким!", – йдеться у повідомленні виконавчої влади, в якому також уточнюється, що деталі щодо програми державного похорону будуть повідомлені додатково.

Перші урядові засідання, присвячені цій події, вже відбулися (Ілієску певний час перебував у лікарні у важкому стані): перше з них – два тижні тому, а друге – в понеділок, з нагоди яких були узгоджені перші деталі щодо організації державного похорону.

Такий захід передбачає, за інформацією джерел Digi24, що буде щонайменше один день національної жалоби.

Тіло колишнього президента залишиться в лікарні на короткий час, після чого в середу або четвер його перевезуть до палацу Котрочень, найімовірніше, в зал Єдності, де охочі зможуть попрощатися з ним.

Іон Ілієску протягом усієї своєї політичної кар'єри викликав суперечливі почуття серед румунів.

Ілієску набув широкої популярності після повстання проти диктатора Ніколає Чаушеску, який був повалений і страчений в грудні 1989 року. Але сотні людей загинули під час переходу влади, і противники Ілієску звинуватили його в крадіжці революції у народу.

Його критики в країні і за кордоном звинуватили Ілієску, який пішов у відставку в 2004 році, і інших провідних політиків в спробі блокувати реформи і захистити політичну спадщину і правлячу еліту комуністичної системи.

У 2019 році він був офіційно звинувачений у злочинах проти людяності під час антикомуністичної революції 1989 року. Дату суду так і не призначили, сам Ілієску завжди відкидав будь-які звинувачення.