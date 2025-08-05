Умер первый президент постреволюционной Румынии Ион Илиеску

Правительство Румынии официально сообщило о смерти в возрасте 95 лет экс-президента Иона Илиеску, который возглавил страну после свержения режима Николае Чаушеску.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

"С глубокой скорбью правительство сообщает о смерти бывшего президента Румынии Иона Илиеску. Бывший президент румынского государства скончался сегодня, 5 августа 2025 года, в Клинической больнице скорой помощи имени профессора доктора Агриппы Ионеску. Правительство Румынии выражает соболезнования семье и всем близким!", – говорится в сообщении исполнительной власти, в котором также уточняется, что подробности программы государственных похорон будут сообщены дополнительно.

Первые правительственные заседания, посвященные этому событию, уже состоялись (Илиеску некоторое время находился в больнице в тяжелом состоянии): первое из них – две недели назад, а второе – в понедельник, по случаю которых были согласованы первые детали организации государственных похорон.

Такое мероприятие предусматривает, по информации источников Digi24, что будет как минимум один день национального траура.

Тело бывшего президента останется в больнице на короткое время, после чего в среду или четверг его перевезут во дворец Котрочень, скорее всего, в зал Единства, где желающие смогут проститься с ним.

Ион Илиеску на протяжении всей своей политической карьеры вызывал противоречивые чувства среди румын.

Илиеску приобрел широкую популярность после восстания против диктатора Николае Чаушеску, который был свергнут и казнен в декабре 1989 года. Но сотни людей погибли во время перехода власти, и противники Илиеску обвинили его в краже революции у народа.

Его критики в стране и за рубежом обвинили Илиеску, который ушел в отставку в 2004 году, и других ведущих политиков в попытке блокировать реформы и защитить политическое наследие и правящую элиту коммунистической системы.

В 2019 году он был официально обвинен в преступлениях против человечности во время антикоммунистической революции 1989 года. Дата суда так и не была назначена, сам Илиеску всегда отвергал любые обвинения.