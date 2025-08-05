Bloomberg: РФ может согласиться на "воздушное перемирие", чтобы удовлетворить Трампа

Кремль рассматривает несколько вариантов уступок президенту США Дональду Трампу, касающихся его попыток завершить российскую полномасштабную агрессию против Украины.

Об этом агентство Bloomberg узнало от неназванных собеседников в РФ, пишет "Европейская правда".

По данным Bloomberg, российские власти рассматривают потенциальные уступки Трампу по мирному урегулированию как попытку отвлечь внимание от угрозы вторичных санкций США.

"Одним из возможных предложений может быть приостановка воздушных ударов с применением беспилотников и ракет как жест деэскалации – при условии, что Украина также подпишет соглашение", – пишет агентство со ссылкой на один из источников.

Собеседники Bloomberg считают, что анонсированный визит спецпосланника президента США Стивена Виткоффа в Москву "дает последний шанс для соглашения с Трампом, даже если шансы на успех невелики".

Они же добавляют, что цели Владимира Путина в войне против Украины не изменились, и на полное прекращение огня Россия до сих пор не соглашается.

В течение последних недель Трамп усилил критику в адрес России. В частности, он заявил, что снижение цен на энергоносители может повлиять на хозяина Кремля Владимира Путина и заставить его прекратить войну в Украине.

Также он рассматривает возможность "существенного" повышения тарифов на индийский импорт в течение следующих 24 часов из-за закупки страной российской нефти.