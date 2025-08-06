У Польщі готуються до інавгурації нового президента

У Польщі у середу, 6 серпня, відбудеться інавгурація обраного президента Кароля Навроцького, який змінить на посаді Анджея Дуду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Урочиста церемонія складання присяги Каролем Навроцьким на посаду президента Польщі розпочнеться сьогодні о 10 годині за місцевим часом.

Урочистості розпочнуться із засідання Національних зборів, скликаного спікером Шимоном Головнею.

Першими в Сеймі з'являться Анджей Дуда разом із дружиною. Їх вітатимуть спікер Сейму Шимон Головня та спікерка Сенату Малгожата Кідава-Блонська.

Навроцький складатиме присягу перед 460 депутатами та 100 сенаторами. Після чого він звернеться до обранців із промовою.

О 10:45 новий президент разом зі спікерами Сейму та Сенату покладе квіти до меморіальних дощок, присвячених, зокрема, президенту Леху Качинському та Івану Павлу II.

Потім президент вирушить до Архікафедрального собору Святого Івана Хрестителя, де відвідає Святу Месу за Батьківщину.

Після цього Навроцький з'явиться в Королівському замку на церемонії посвячення президента Республіки Польща у звання Великого Магістра Ордена Білого Орла і Ордена Відродження Польщі. Там же заплановано виступ президента.

Останнім офіційним пунктом урочистостей буде церемонія прийняття командування Збройними силами.

Опитування показало, що більше як половина опитаних поляків не очікують, що Кароль Навроцький буде гарним президентом Польщі.

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