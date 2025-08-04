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Більше половини поляків не чекають, що з Навроцького буде гарний президент

Новини — Понеділок, 4 серпня 2025, 14:47 — Іванна Костіна

Більше як половина опитаних поляків не очікують, що Кароль Навроцький буде гарним президентом Польщі.

Такими є результати опитування SW Research для Rzeczpospolita, передає "Європейська правда".

Позитивні очікування щодо президента, який вступає на посаду 6 серпня, мають загалом 33,8% респондентів.

Зокрема, 14,1% опитаних вважають, що Навроцький буде дуже хорошим президентом, а 19,7% – просто хорошим.

На противагу 27% респондентів вважають, що Навроцький буде посереднім президентом. Ще 11,2% дотримуються думки, що з нього буде поганий президент, а 18,4% – дуже поганий.

9,6% респондентів не мають думки з цього приводу.

Частіше, ніж респонденти в цілому, посереднього президентства очікують ті, кому менше 24 років (46%), і ті, хто має початкову освіту (47%). Найбільш схильні вважати, що це буде дуже хороший президент, респонденти з базовою професійно-технічною освітою (25%).

Дуже поганого президентства найчастіше очікують мешканці міст з населенням від 200 до 499 тисяч (34%).

Нагадаємо, інавгурацію Кароля Навроцького, якого підтримує опозиційна "Право і справедливість", призначили на 6 серпня. 

Минулого тижня  Навроцький та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. 

Читайте детальнішещо Кароль Навроцький говорив про Україну під час кампанії та як перемога Навроцького вплине на відносини Варшави і Києва.

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