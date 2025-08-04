Більше половини поляків не чекають, що з Навроцького буде гарний президент

Більше як половина опитаних поляків не очікують, що Кароль Навроцький буде гарним президентом Польщі.

Такими є результати опитування SW Research для Rzeczpospolita, передає "Європейська правда".

Позитивні очікування щодо президента, який вступає на посаду 6 серпня, мають загалом 33,8% респондентів.

Зокрема, 14,1% опитаних вважають, що Навроцький буде дуже хорошим президентом, а 19,7% – просто хорошим.

На противагу 27% респондентів вважають, що Навроцький буде посереднім президентом. Ще 11,2% дотримуються думки, що з нього буде поганий президент, а 18,4% – дуже поганий.

9,6% респондентів не мають думки з цього приводу.

Частіше, ніж респонденти в цілому, посереднього президентства очікують ті, кому менше 24 років (46%), і ті, хто має початкову освіту (47%). Найбільш схильні вважати, що це буде дуже хороший президент, респонденти з базовою професійно-технічною освітою (25%).

Дуже поганого президентства найчастіше очікують мешканці міст з населенням від 200 до 499 тисяч (34%).

Нагадаємо, інавгурацію Кароля Навроцького, якого підтримує опозиційна "Право і справедливість", призначили на 6 серпня.

Минулого тижня Навроцький та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову.

Читайте детальніше, що Кароль Навроцький говорив про Україну під час кампанії та як перемога Навроцького вплине на відносини Варшави і Києва.