В Польше готовятся к инаугурации нового президента

В Польше в среду, 6 августа, состоится инаугурация избранного президента Кароля Навроцкого, который сменит на посту Анджея Дуду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Торжественная церемония принесения присяги Каролем Навроцким на пост президента Польши начнется сегодня в 10 часов по местному времени.

Торжества начнутся с заседания Национального собрания, созванного спикером Шимоном Головней.

Первыми в Сейме появятся Анджей Дуда вместе с женой. Их будут приветствовать спикер Сейма Шимон Головня и спикер Сената Малгожата Кидава-Блонская.

Навроцкий будет приносить присягу перед 460 депутатами и 100 сенаторами. После чего он обратится к избранникам с речью.

В 10:45 новый президент вместе со спикерами Сейма и Сената возложит цветы к мемориальным доскам, посвященным, в частности, президенту Леху Качиньскому и Ивану Павлу II.

Затем президент отправится в Архикафедральный собор Святого Иоанна Крестителя, где посетит Святую Мессу за Родину.

После этого Навроцкий появится в Королевском замке на церемонии посвящения президента Республики Польша в звание Великого Магистра Ордена Белого Орла и Ордена Возрождения Польши. Там же запланировано выступление президента.

Последним официальным пунктом торжеств будет церемония принятия командования Вооруженными силами.

Опрос показал, что более половины опрошенных поляков не ожидают, что Кароль Навроцкий будет хорошим президентом Польши.

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