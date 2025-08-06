У США виставляють на аукціон конфісковану елітну яхту росолігарха Керімова

У Сполучених Штатах виставляють на аукціон елітну яхту російського олігарха Сулеймана Керімова, який опинився під санкціями через війну РФ проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

У США продадуть з аукціону 106-метрову яхту Amadea російського олігарха Керімова, яку у нього конфіскували у 2022 році на підставі санкцій і яка наразі перебуває у Каліфорнії.

Аукціон проведе компанія з Флориди. Ставки прийматимуть до 10 вересня.

Аукціон став можливим внаслідок березневого рішення судді, який відхилив претензію на володіння судном від колишнього глави компанії "Роснефть" Едуарда Худайнатова – той спробував довести, що яхта належить йому, а не Керімову.

На яхті є вертолітний майданчик, басейн, джакузі та каюти на 16 гостей. Орієнтовна вартість судна становить 300 млн доларів США.