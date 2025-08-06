В США выставляют на аукцион конфискованную элитную яхту росолигарха Керимова

В Соединенных Штатах выставляют на аукцион элитную яхту российского олигарха Сулеймана Керимова, который оказался под санкциями из-за войны РФ против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

В США продадут с аукциона 106-метровую яхту Amadea российского олигарха Керимова, которую у него конфисковали в 2022 году на основании санкций и которая сейчас находится в Калифорнии.

Аукцион проведет компания из Флориды. Ставки будут принимать до 10 сентября.

Аукцион стал возможным в результате мартовского решения судьи, который отклонил претензию на владение судном от бывшего главы "Роснефти" Эдуарда Худайнатова – тот попытался доказать, что яхта принадлежит ему, а не Керимову.

На яхте есть вертолетная площадка, бассейн, джакузи и каюты на 16 гостей. Ориентировочная стоимость судна составляет 300 млн долларов США.