Суд не дозволив уряду США продати яхту підсанкційного олігарха Керімова

Суд Нью-Йорка відмовив Міністерству юстиції США в праві продати супер’яхту Amadea, яка, як стверджується, належить підсанкційному російському олігарху Сулейману Керімову.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Голос Америки".

Уряд США хоче продати супер’яхту, а виручені кошти передати Україні, шляхом цивільної конфіскації. Але процедуру ускладнив інший підсанційний російський мільярдер Едуард Худайнатов, який заявив, що Amadea насправді належить йому.

Міністерство юстиції США назвало Худайнатова підставною особою, яка приховує власність Керімова, сам Худайнатов це заперечує.

Реклама:

У позові уряд США просив дозволу продати судно й конвертувати його вартість у готівку, посилаючись на суттєві витрати – близько 600 тисяч доларів за утримання яхти і 140 тисяч доларів за її страхування на місяць.

Але Окружний суд Південного округу Нью-Йорка постановив, що витрати на утримання Amadea не були "надмірними". Це рішення означає, що США і надалі сплачуватимуть приблизно 740 тисяч доларів на місяць за утримання та страхування Amadea.

Супер'яхта Amadea, вартість якої оцінюється в 230 мільйонів доларів, перебуває в центрі судового процесу, пов'язаного із застосуванням американських санкцій проти Росії. Американські прокурори стверджують, що Керімов і його довірені особи проводили доларові транзакції через американські фінансові установи для утримання яхти, що є порушенням санкцій.

У травні 2022 року острівна держава Фіджі конфіскувала Amadea і пізніше передала її Сполученим Штатам.