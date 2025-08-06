У РФ заявили, що зустріч Путіна та спецпосланця Трампа розпочалась

Очільник Кремля Владімір Путін та спецпосланець президента США Стів Віткофф у середу розпочали зустріч в Москві.

Про це пише російське агентство ТАСС із посиланням на пресслужбу Кремля, передає "Європейська правда".

У середу, 6 серпня, Віткофф прилетів до Москви, де його зустрів глава Російського фонду прямих інвестицій, спецпредставник глави Кремля з економічного співробітництва із зарубіжними країнами Кирил Дмитрієв.

Через кілька годин російські ЗМІ із посиланням на пресслужбу Кремля повідомили про початок зустрічі спецпосланника Трампа із очільником Кремля.

Нагадаємо, агентство Bloomberg повідомило, що Кремль розглядає кілька варіантів поступок Трампу, які стосуються його спроб завершити російську повномасштабну агресію проти України.

Однією з можливих пропозицій може бути призупинення повітряних ударів із застосуванням безпілотників і ракет як жест деескалації, йшлося у публікації.

Впродовж останніх тижнів Трамп посилив критику проти Росії. Зокрема, він заявив, що зниження цін на енергоносії може вплинути на господаря Кремля Владіміра Путіна і змусити його припинити війну в Україні.

Також він розглядає можливість "суттєвого" підвищення тарифів на індійський імпорт протягом наступних 24 годин через закупівлю країною російської нафти.