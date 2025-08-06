В РФ заявили, что встреча Путина и спецпосланца Трампа началась

Глава Кремля Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Виткофф в среду начали встречу в Москве.

Об этом пишет российское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля, передает "Европейская правда".

В среду, 6 августа, Виткофф прилетел в Москву, где его встретил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель главы Кремля по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Через несколько часов российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщили о начале встречи спецпосланника Трампа с главой Кремля.

Напомним, агентство Bloomberg сообщило, что Кремль рассматривает несколько вариантов уступок Трампу, касающихся его попыток завершить российскую полномасштабную агрессию против Украины.

Одним из возможных предложений может быть приостановка воздушных ударов с применением беспилотников и ракет в качестве жеста деэскалации, говорилось в публикации.

В течение последних недель Трамп усилил критику в адрес России. В частности, он заявил, что снижение цен на энергоносители может повлиять на хозяина Кремля Владимира Путина и заставить его прекратить войну в Украине.

Также он рассматривает возможность "существенного" повышения тарифов на индийский импорт в течение следующих 24 часов из-за закупки страной российской нефти.