У нового президента Польщі розповіли про особливий подарунок від Трампа у день інавгурації

Президент США Дональд Трамп надіслав особливий подарунок на день інавгурації нового президента Польщі Кароля Навроцького.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів Марчин Пшидач, який відповідатиме за міжнародні справи в канцелярії Навроцького, його цитує TVP Info.

Пшидач зазначив, "це не є очікуваним", оскільки зазвичай лідери надсилають один одному лише вітальні телеграми з таких нагод.

"Президент США вирішив надіслати подарунок, що свідчить про добрі взаємостосунки між ним і президентом Навроцьким", – сказав він.

Пшидач розповів, що подарунок, надісланий американським лідером, являє собою "скульптуру у вигляді американського орла".

Він вважає це "добрим знаком для майбутньої співпраці".

6 серпня Навроцький офіційно склав присягу як новий президент Польщі, змінивши на посаді Анджея Дуду.

Опитування показало, що більше як половина опитаних поляків не очікують, що Кароль Навроцький буде гарним президентом Польщі.

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