У нового президента Польши рассказали об особом подарке от Трампа в день инаугурации

Президент США Дональд Трамп прислал особый подарок в день инаугурации нового президента Польши Кароля Навроцкого.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал Марчин Пшидач, который будет отвечать за международные дела в канцелярии Навроцкого, его цитирует TVP Info.

Пшидач отметил, "это не было ожидаемым", поскольку обычно лидеры присылают друг другу только поздравительные телеграммы по таким случаям.

"Президент США решил прислать подарок, что свидетельствует о хороших взаимоотношениях между ним и президентом Навроцким", – сказал он.

Пшидач рассказал, что подарок, присланный американским лидером, представляет собой "скульптуру в виде американского орла".

Он считает это "хорошим знаком для будущего сотрудничества".

6 августа Навроцкий официально принял присягу как новый президент Польши, сменив на посту Анджея Дуду.

Опрос показал, что более половины опрошенных поляков не ожидают, что Кароль Навроцкий будет хорошим президентом Польши.

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