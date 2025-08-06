У Франції затримали чоловіка, який прикурив від вічного вогню на меморіалі полеглим 

У Франції затримали чоловіка, який спричинив хвилю громадського обурення тим, що запалив сигарету від вічного вогню на могилі Невідомого солдата у пам’ять про полеглих у Першій світовій війні.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Брюно Ретайо, пише "Європейська правда".

На початку тижня у французьких соцмережах "розлетілось" відео, як чоловік на очах у багатьох туристів прикурює сигарету від вічного вогню на могилі Невідомого солдата під Тріумфальною аркою та йде геть.

Як з’ясували журналісти Le Figaro, відео зняв турист з Литви увечері 4 серпня і запостив у своєму TikTok. "Не виглядає, що він п’яний чи під впливом наркотиків. Навпаки, він чудово усвідомлює, що зробив, і пишається тим", – підписав він.

Ввечері у вівторок очільник МВС оголосив, що чоловіка знайшли і затримали, йому висунули звинувачення у нарузі над меморіалом під Тріумфальною аркою.

L’homme qui a profané la tombe du Soldat inconnu en allumant une cigarette avec la flamme du souvenir a été interpellé à Paris pour violation de sépulture, tombeau, urne ou monument édifié à la mémoire des morts. Il a été placé en garde à vue et a reconnu les faits. À la suite du… – Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) August 5, 2025

"Він під арештом і визнав свій вчинок… та постане перед судом. Цей негідний і ниций вчинок є замахом на пам’ять про тих, хто загинув за Францію", – написав міністр у своєму X.

За даними Le Figaro на основі спілкування з поліцією, порушник виявився вихідцем з Марокко. Він має дозвіл на проживання у Франції та відомий поліції численними проблемами із законом – у тому числі підозрювався у викраденні авто, завданні майнової шкоди та публічних образах за расовими ознаками.

Також журналісти дізналися, що Ретайо ініціює дострокове припинення його посвідки на проживання, що була чинною до жовтня 2025 року.

У Німеччині сирійця звинуватили у нападі на чоловіка біля меморіалу жертвам Голокосту.