У Німеччині сирійця звинуватили у нападі на чоловіка біля меморіалу жертвам Голокосту

У Німеччині звинуватили молодого чоловіка, який поранив туриста взимку біля меморіалу жертвам Голокосту.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

У лютому у Берліні невідомий напав на чоловіка біля меморіалу жертвам Голокосту, і важко поранив його ножем.

Через п'ять місяців після цього інциденту Федеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення затриманому чоловіку.

Влада Карлсруе звинувачує сирійця в замаху на вбивство, тяжкому тілесному ушкодженні та спробі вступу до іноземної терористичної організації.

У Німеччині заявили, що 21 лютого 19-річний сирійський біженець міг вдарити ножем у спину іспанського туриста на полі стел Меморіалу Голокосту.

За даними Федеральної прокуратури, ця дія, могла бути мотивованою ісламізмом та антисемітизмом. На основі цих переконань чоловік вирішив здійснити напад з ножем на нібито невірних, яких він вважав представниками західного суспільства, яке він відкидав.

Влада переконана, що обвинувачений поділяє ідеологію терористичного угруповання "Ісламська держава". Незадовго до злочину він нібито надіслав членам ІДІЛ через месенджер свою фотографію, щоб угруповання могло взяти на себе відповідальність за напад.

Підозрюваний був затриманий через кілька годин після злочину з закривавленими руками поблизу меморіалу. Окрім ймовірного знаряддя вбивства, слідчі знайшли в його рюкзаку Коран, аркуш паперу з витягами з нього та молитовний килимок. Чоловік перебуває під вартою.

Зазначимо, нещодавно німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що міграція є одним з ключових чинників зростання антисемітизму в Німеччині.

З початком роботи нового уряду Німеччини міністр внутрішніх справ розпорядився посилити прикордонні перевірки та розвертати на кордоні шукачів притулку, якщо ті вже мають подані заявки на отримання притулку в якійсь іншій країні ЄС.

Як відомо, міграційне питання було однією з центральних тем передвиборчої кампанії у Німеччині перед достроковими виборами. Зміна курсу Німеччини вже відобразилася на статистиці – вона вперше за багато років втратила першість серед країн, де подають найбільше заявок на отримання притулку.