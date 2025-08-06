Во Франции задержали мужчину, который прикурил от вечного огня на мемориале павшим

Во Франции задержали мужчину, который вызвал волну общественного возмущения тем, что зажег сигарету от вечного огня на могиле Неизвестного солдата в память о павших в Первой мировой войне.

Об этом заявил министр внутренних дел Брюно Ретайо, пишет "Европейская правда".

В начале недели во французских соцсетях разлетелось видео, как мужчина на глазах у многих туристов прикуривает сигарету от вечного огня на могиле Неизвестного солдата под Триумфальной аркой и уходит.

Как выяснили журналисты Le Figaro, видео снял турист из Литвы вечером 4 августа и запостил в своем TikTok. "Не похоже, что он пьян или под воздействием наркотиков. Наоборот, он прекрасно осознает, что сделал, и гордится тем", – подписал он.

Вечером во вторник глава МВД объявил, что мужчину нашли и задержали, ему предъявили обвинение в надругательстве над мемориалом под Триумфальной аркой.

L’homme qui a profané la tombe du Soldat inconnu en allumant une cigarette avec la flamme du souvenir a été interpellé à Paris pour violation de sépulture, tombeau, urne ou monument édifié à la mémoire des morts. Il a été placé en garde à vue et a reconnu les faits. À la suite du… – Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) August 5, 2025

"Он под арестом и признал свой проступок... и предстанет перед судом. Этот недостойный и низменный поступок является покушением на память о тех, кто погиб за Францию", – написал министр в своем X.

По данным Le Figaro на основе общения с полицией, нарушитель оказался выходцем из Марокко. Он имеет вид на жительство во Франции и известен полиции многочисленными проблемами с законом – в том числе подозревался в угоне авто, нанесении имущественного ущерба и публичных оскорблениях по расовым признакам.

Также журналисты узнали, что Ретайо инициирует досрочное прекращение его вида на жительство, который действовал до октября 2025 года.

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