Трамп покарав Індію додатковим тарифом за імпорт російської нафти

Президент США Дональд Трамп у середу запровадив додатковий тариф у 25% щодо Індії через імпорт нею російських енергоносіїв.

Як повідомляє "Європейська правда", указ опублікований на сайті Білого дому.

Указ констатує, що, на думку Трампа, "влада Індії наразі прямо або опосередковано імпортує нафту з Російської Федерації".

"З огляду на це та відповідно до чинного законодавства, товари з Індії, що ввозяться на митну територію Сполучених Штатів, обкладаються додатковим адвалорним митом у розмірі 25% (тобто митом у 25% від митної вартості товарів)", – зазначено в документі.

Указ президента США уточнює, що нові тарифи будуть застосовуватись через 21 день після його публікації.

Крім того, у документі Трамп доручив міністру торгівлі "визначати, чи імпортує нафту з Російської Федерації прямо чи опосередковано будь-яка інша країна".

У такому разі державний секретар США може порекомендувати президенту після консультацій вжити заходів щодо цієї країни, включно з додатковим тарифом у 25%.

Президент США ще кілька днів тому заявив про намір підвищити мита на товари з Індії через її закупівлі російської нафти.

Індія різко розкритикувала Сполучені Штати та Європейський Союз, заявивши, що вони несправедливо виокремлюють її через закупівлі російської нафти, хоча самі начебто ведуть активну торгівлю з Москвою попри війну в Україні.