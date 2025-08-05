Індія звинуватила США та ЄС у подвійних стандартах після заяв Трампа щодо мит
Індія різко розкритикувала Сполучені Штати та Європейський Союз, заявивши, що вони несправедливо виокремлюють її через закупівлі російської нафти, хоча самі начебто ведуть активну торгівлю з Москвою попри війну в Україні.
Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ країни, передає Reuters, пише "Європейська правда".
Критика Індії пролунала після того, як у понеділок, 4 серпня, президент США Дональд Трамп заявив про намір підвищити мита на товари з Індії через її закупівлі російської нафти.
Зовнішньополітичне відомство країни зазначило, що "показово, що саме ті країни, які критикують Індію, самі ведуть торгівлю з Росією".
"Несправедливо виділяти Індію", – заявило міністерство.
У міністерстві зазначили, що у 2024 році ЄС здійснив торгівлю з Росією на суму 67,5 млрд євро, куди увійшов "рекордний імпорт" скрапленого природного газу, який начебто досяг 16,5 млн метричних тонн.
У заяві наголосили, що США "продовжують імпортувати" російський гексафторид урану для використання в атомній енергетиці, а також паладій, добрива та хімікати.
Джерело інформації про експорт не вказано.
Індія стала найбільшим у світі покупцем російської нафти, що експортується морським шляхом, скуповуючи нафту зі знижкою і збільшивши свої закупівлі майже з нуля до близько третини свого імпорту.
Минулого тижня президент США виокремив Індію, заявивши, що вона заплатить додаткову економічну штрафну санкцію за свої поточні закупівлі нафти в РФ.
Після цього ЗМІ повідомили, що найбільший нафтопереробний завод Індії закупив мільйони барелів нафти у США та Об'єднаних Арабських Еміратах на тлі обіцянки Трампа ввести високі мита для покупців російської нафти.
А заступник глави апарату Білого дому Стівен Міллер, який є одним з найвпливовіших радників Трампа, звинуватив Індію у фінансуванні війни Росії проти України.
Після того, як 4 серпня Трамп оголосив про наміри підвищити мита на індійські товари, у Кремлі звинуватили США в торговельному тиску на Індію.