Трамп наказал Индию дополнительным тарифом за импорт российской нефти

Президент США Дональд Трамп в среду ввел дополнительный тариф в 25% в отношении Индии из-за импорта ею российских энергоносителей.

Как сообщает "Европейская правда", указ опубликован на сайте Белого дома.

Указ констатирует, что, по мнению Трампа, "власти Индии сейчас прямо или косвенно импортируют нефть из Российской Федерации".

"Учитывая это и в соответствии с действующим законодательством, товары из Индии, ввозимые на таможенную территорию Соединенных Штатов, облагаются дополнительной адвалорной пошлиной в размере 25% (то есть пошлиной в 25% от таможенной стоимости товаров)", – указано в документе.

Указ президента США уточняет, что новые тарифы будут применяться через 21 день после его публикации.

Кроме того, в документе Трамп поручил министру торговли "определять, импортирует ли нефть из Российской Федерации прямо или косвенно любая другая страна".

В таком случае государственный секретарь США может порекомендовать президенту после консультаций принять меры в отношении этой страны, включая дополнительный тариф в 25%.

Президент США еще несколько дней назад заявил о намерении повысить пошлины на товары из Индии из-за закупок ею российской нефти.

Индия резко раскритиковала Соединенные Штаты и Европейский Союз, заявив, что они несправедливо выделяют ее из-за закупок российской нефти, хотя сами якобы ведут активную торговлю с Москвой, несмотря на войну в Украине.