У Кремлі розповіли про конструктивну розмову з Віткоффом і "обмін сигналами"

У Кремлі заявили, що під час розмови правителя РФ Владіміра Путіна зі спецпосланцем президента США Стівеном Віткоффом відбувся обмін "певними сигналами" щодо російсько-української війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило російське агентство "Интерфакс".

Помічник глави Кремля Юрій Ушаков заявив, що під час розмови, яка, за даними агентства, тривала три години, Путін і Віткофф говорили про російсько-українську війну, а також про перспективи можливого розвитку стратегічного співробітництва між США і Росією.

"З нашого боку, зокрема, з українського питання були передані деякі сигнали. Відповідні сигнали отримані й від президента Трампа", – сказав він.

Ушаков назвав завершену розмову "дуже корисною і конструктивною".

"Зараз ситуація така, що наш президент володіє повною інформацією, тобто нашими сигналами, сигналами від президента Трампа. А Трампу ще не доповіли про результати цієї зустрічі. Тому я б утримався від більш детальних коментарів. Подивимося, коли Віткофф зможе доповісти про сьогоднішню розмову Трампу. Після цього, очевидно, ми зможемо мої коментарі зараз чимось ще доповнити більш істотно", – сказав Ушаков.

Нагадаємо, агентство Bloomberg повідомило, що Кремль розглядає кілька варіантів поступок Трампу, які стосуються його спроб завершити російську повномасштабну агресію проти України.

Однією з можливих пропозицій може бути призупинення повітряних ударів із застосуванням безпілотників і ракет як жест деескалації, йшлося у публікації.

Впродовж останніх тижнів Трамп посилив критику проти Росії. Зокрема, він заявив, що зниження цін на енергоносії може вплинути на господаря Кремля Владіміра Путіна і змусити його припинити війну в Україні.