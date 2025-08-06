В Кремле рассказали о конструктивном разговоре с Уиткоффом и "обмене сигналами"

В Кремле заявили, что во время разговора правителя РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом состоялся обмен "определенными сигналами" по российско-украинской войне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило российское агентство "Интерфакс".

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что во время разговора, который, по данным агентства, длился три часа, Путин и Уиткофф говорили о российско-украинской войне, а также перспективах возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией.

"С нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы. Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа", – сказал он.

Ушаков назвал завершившийся разговор "очень полезным и конструктивным".

"Сейчас ситуация такова, что наш президент владеет полной информацией, то есть нашими сигналами, сигналами от президента Трампа. А Трампу еще не доложили о результатах этой встречи. Поэтому я бы воздержался от более детальных комментариев. Посмотрим, когда Уиткофф сможет доложить о сегодняшнем разговоре Трампу. После этого, очевидно, мы сможем мои комментарии сейчас чем-то еще дополнить более существенно", – сказал Ушаков.

Напомним, агентство Bloomberg сообщило, что Кремль рассматривает несколько вариантов уступок Трампу, которые касаются его попыток завершить российскую полномасштабную агрессию против Украины.

Одним из возможных предложений может быть приостановление воздушных ударов с применением беспилотников и ракет как жест деэскалации, говорилось в публикации.

В последние недели Трамп усилил критику против России. В частности, он заявил, что снижение цен на энергоносители может повлиять на хозяина Кремля Владимира Путина и заставить его прекратить войну в Украине.