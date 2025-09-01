У Путіна спростували домовленість про тристоронній саміт з Трампом і Зеленським

Помічник господаря Кремля Юрій Ушаков сказав, що Москва і Вашингтон не мають домовленості про тристоронній саміт за участю лідерів України, США та Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

Ушаков нагадав, що під час розмов кремлівського господаря й президента США та на саміті на Алясці обговорювалась ідея підвищення рівня делегацій на переговорах України і Росії.

"Але американці нам сказали, що вони теж між собою помізкують з цього питання, а потім вийдуть з якимись конкретними пропозиціями", – розповів він.

Помічник Путіна також сказав, що повідомлення у ЗМІ про можливу зустріч трьох лідерів – "це не зовсім те, про що ми домовлялися".

"Зараз говорять про тристоронню зустріч, про зустріч Путіна із Зеленським. Але конкретно це – наскільки я знаю, між Путіним і Трампом про це домовленості не було", – додав Ушаков.

Минулого тижня президент США сказав, що тристороння зустріч його, Путіна й Зеленського відбудеться, але висловив сумніви щодо двосторонньої зустрічі лідерів України та Росії.

Зустріч лідерів була головною темою обговорень США, Європи та України після саміту на Алясці, але у Кремлі всіляко ухиляються від її проведення.

За даними ЗМІ, Дональд Трамп нібито задумується про те, щоб поки облишити свої зусилля для припинення російсько-української війни – доки сторони "стануть поступливішими".