Axios: Трамп думає ставити на паузу свої миротворчі спроби щодо України

Президент США Дональд Трамп нібито задумується про те, щоб поки облишити свої зусилля для припинення російсько-української війни – доки сторони "стануть поступливішими".

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Axios, пише "Європейська правда".

Високопосадовець Білого дому в анонімному коментарі журналістам сказав, що американський президент серйозно задумується про те, щоб поставити на паузу свої дипломатичні зусилля довкола російсько-української війни – "доки одна чи обидві сторони не почнуть демонструвати більшу гнучкість".

"Ми просто посидимо і поспостерігаємо. Треба дати їм ще повоювати і подивитися, що з того вийде", – прокоментував він.

Загалом у матеріалі йдеться про те, що у Білому домі роздратовані відсутністю прогресу після зустрічі Трампа з правителем РФ на Алясці, та вбачають провину Європи у тому, що Україна не готова до більших поступок задля припинення війни.

Тим часом президент України Володимир Зеленський переконаний, що Трамп не втратив інтересу до переговорного процесу довкола російсько-української війни.

Раніше неофіційно повідомляли, що Трамп має намір залишити Росії та Україні організовувати зустріч між їхніми лідерами, і тим самим поки що відсторониться від переговорів.

У Кремлі 29 серпня повторили свої пояснення, чому ухиляються від двосторонньої зустрічі Путіна й Зеленського.

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що якщо до початку наступного тижня жодних зрушень у цьому питанні не відбудеться, Трамп не може залишити без відповіді таку поведінку Кремля.