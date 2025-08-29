Укр Рус Eng

У Кремлі пояснили, чому поки ухиляються від зустрічі із Зеленським, якої очікує Трамп

Новини — П'ятниця, 29 серпня 2025, 17:05 — Марія Ємець

У Кремлі заявили, що не заперечують проти зустрічі правителя РФ Владіміра Путіна з президентом України Володимиром Зеленським – як очікує президент США після переговорів на Алясці, – але мають свої очікування щодо її підготовки. 

Як повідомляє "Интерфакс", про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков, пише "Європейська правда". 

Речник правителя РФ заявив, що той в цілому не проти зустрічі з президентом України і готовий до неї, але спершу Росія хоче "напрацювань на експертному рівні". 

"Путін не виключає можливості проведення такої зустрічі, але вважає, що будь-яка зустріч на вищому рівні має бути добре підготовлена, щоб на ній можна було фіналізувати напрацювання, які спершу потрібно підготувати на експертному рівні", – прокоментував він.

"Поки не можна сказати, що ця експертна робота вирує, на жаль ні. Ми зберігаємо зацікавленість та готовність до таких перемовин", – сказав Пєсков. 

Він додав, що Москва "передала основні позиції і положення" Києву у письмовому вигляді. "Так, це позиції-запит, далі потрібне обговорення", – зазначив речник Кремля. 

Нагадаємо, 22 серпня міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Владімір Путін зустрінеться з Володимиром Зеленським тільки після підготовки "програми саміту", і наразі таких планів немає.

За даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп має намір залишити Росії та Україні організовувати зустріч між їхніми лідерами, і тим самим поки що відсторониться від переговорів.

Зеленський під час спілкування зі ЗМІ 29 серпня нагадав, що у понеділок сплинуть "пару тижнів", які Трамп дав Москві на наступні кроки у рамках перемовин, зокрема організацію двосторонньої зустрічі з Україною, перш ніж повернутись до ідеї санкцій. 

Росія Зеленський Війна з РФ
