У Путина опровергли договоренность о трехстороннем саммите с Трампом и Зеленским

Помощник хозяина Кремля Юрий Ушаков сказал, что Москва и Вашингтон не имеют договоренности о трехстороннем саммите с участием лидеров Украины, США и России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

Ушаков напомнил, что во время бесед кремлевского хозяина и президента США и на саммите на Аляске обсуждалась идея повышения уровня делегаций на переговорах Украины и России.

"Но американцы нам сказали, что они тоже между собой порассуждают на этот счет, а потом выйдут с какими-то конкретными предложениями", – рассказал он.

Помощник Путина также сказал, что сообщения в СМИ о возможной встрече трех лидеров – "это не совсем то, о чем мы договаривались".

"Сейчас говорят о трехсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским. Но конкретно это – насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договоренности не было", – добавил Ушаков.

На прошлой неделе президент США сказал, что трехсторонняя встреча его, Путина и Зеленского состоится, но выразил сомнения относительно двусторонней встречи лидеров Украины и России.

Встреча лидеров была главной темой обсуждений США, Европы и Украины после саммита на Аляске, но в Кремле всячески уклоняются от ее проведения.

По данным СМИ, Дональд Трамп якобы задумывается о том, чтобы пока оставить свои усилия по прекращению российско-украинской войны – пока стороны "станут более уступчивыми".