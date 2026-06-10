ЗМІ: Берлін хоче віддати Україні розблоковані Будапештом 6,6 млрд, Варшава проти

Німеччина хоче, щоб 6,6 млрд євро з Фонду миру, розблоковані Угорщиною, були повністю передані Україні, Польща ж має намір боротися за кожне євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Варшава хоче повного повернення близько 2 млрд злотих (450 млн євро) за передану Україні зброю в рамках Європейського фонду миру. Таку позицію висловив заступник міністра оборони Цезарій Томчик.

На розподіл є 6,6 млрд євро, які після розблокування Будапештом знаходяться на рахунку Брюсселя.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас запропонувала розподіл 6,6 млрд євро, передбачивши часткове, пропорційне відшкодування (10%), підтримку навчальної місії для українських військових та спільні закупівлі зброї для України.

Польща цей план відхиляє: "Ці гроші – це наші гроші", – сказав Цезарій Томчик, анонсуючи боротьбу за кожне євро.

"На практиці менше цих грошей означає менше грошей на армію", – додав він. Польща звинувачує Брюссель у тому, що той "намагається змінювати правила посеред гри".

У свою чергу Німеччина, яка в процентному відношенні вносить найбільше коштів до Фонду миру, вважає, що розблоковані кошти мають бути передані Україні, а не повертатися до національних бюджетів.

"Гартманн (Себастіан Гартманн, заступник міністра оборони ФРН, присутній у Нікосії під час зустрічі міністрів оборони ЄС) чітко закликав партнерів, щоб усі невикористані спочатку виплати з фонду все ж були спрямовані на підтримку України. Європейський фонд миру був створений як механізм солідарності", – йдеться на сайті Міністерства оборони Німеччини.

"Німеччина витратить цього року 11,5 млрд євро на Україну, тож повернення кількох сотень мільйонів євро нічого не змінить", – сказав дипломат ЄС.

Польський дипломат, однак, бачить це дещо інакше: "Країни, які першими надавали зброю, як-от Польща чи Словаччина, і чиї пожертви вже були розраховані та призначені до виплати, не хочуть погоджуватися на зменшення виплат, а цього хочуть країни, які почали надавати підтримку пізніше, як-от Німеччина".

Раніше стало відомо, що Угорщина знімає вето 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру і міністри оборони ЄС неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС на Кіпрі 8 червня обговорили, як їх можна використати на користь України.

Перед цим Каллас повідомила, що дискусії щодо розблокування Угорщиною виплати 6,6 млрд євро із Європейського фонду миру ще тривають, та не змогла назвати конкретних термінів вирішення цього питання.