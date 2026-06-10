СМИ: Германия хочет передать Украине разблокированные Венгрией 6,6 млрд евро, Польша – против

Германия хочет, чтобы 6,6 млрд евро из Фонда мира, разблокированные Венгрией, были полностью переданы Украине, а Польша намерена бороться за каждый евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Варшава хочет полного возмещения около 2 млрд злотых (450 млн евро) за оружие, переданное Украине в рамках Европейского фонда мира. Такую позицию высказал заместитель министра обороны Цезарий Томчик. На распределение выделено 6,6 млрд евро, которые после разблокирования Будапештом находятся на счете Брюсселя.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас предложила распределение 6,6 млрд евро, предусмотрев частичное, пропорциональное возмещение (10%), поддержку учебной миссии для украинских военных и совместные закупки оружия для Украины.

Польша этот план отвергает: "Эти деньги – это наши деньги", – сказал Цезарий Томчик, анонсируя борьбу за каждый евро.

"На практике меньше этих денег означает меньше денег на армию", – добавил он. Польша обвиняет Брюссель в том, что тот "пытается менять правила посреди игры".

В свою очередь Германия, которая в процентном отношении вносит больше всего средств в Фонд мира, считает, что разблокированные средства должны быть переданы Украине, а не возвращаться в национальные бюджеты.

"Хартманн (Себастьян Хартманн, заместитель министра обороны ФРГ, присутствовавший в Никосии во время встречи министров обороны ЕС) четко призвал партнеров, чтобы все неиспользованные первоначальные выплаты из фонда все же были направлены на поддержку Украины. Европейский фонд мира был создан как механизм солидарности", – говорится на сайте Министерства обороны Германии.

"Германия потратит в этом году 11,5 млрд евро на Украину, поэтому возвращение нескольких сотен миллионов евро ничего не изменит", – сказал дипломат ЕС.

Польский дипломат, однако, видит это несколько иначе: "Страны, которые первыми предоставляли оружие, такие как Польша или Словакия, и чьи пожертвования уже были рассчитаны и назначены к выплате, не хотят соглашаться на уменьшение выплат, а этого хотят страны, которые начали оказывать поддержку позже, такие как Германия".

Ранее стало известно, что Венгрия снимает вето на 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира, и министры обороны ЕС на неформальной встрече министров обороны ЕС на Кипре 8 июня обсудили, как их можно использовать в интересах Украины.

Перед этим Каллас сообщила, что дискуссии по поводу разблокирования Венгрией выплаты 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира еще продолжаются, и не смогла назвать конкретных сроков решения этого вопроса.