Міністри оборони ЄС обговорили, як витратити 6,6 млрд, що розблокує Угорщина

Угорщина знімає вето 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру і міністри оборони ЄС неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС на Кіпрі 8 червня обговорили, як їх можна використати на користь України.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", повідомила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас по завершенню.

На Кіпрі міністри оборони ЄС розмірковували, як витратити 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру, які розблоковує Угорщина.

"Щодо практичної підтримки України, міністри обговорили майбутнє Європейського фонду миру. Як ви знаєте, Угорщина знімає своє вето на блокування 6,6 мільярда. І я пропоную використати ці кошти для відшкодування державам-членам за минулі постачання зброї, для фінансування нових спільних закупівель та для підтримки операцій у межах місії ЄС-Україна", – заявила Каллас.

За її словами, міністри також розглянули питання поглиблення оборонно-промислового співробітництва з Україною, зокрема щодо протиповітряної оборони, яка є найбільш необхідною українському війську на цей час.

"Це має відбуватися паралельно зі сприянням виробництву українських систем у Європейському Союзі та створенням європейських компаній в Україні", – додала Кая Каллас.

Як повідомляла "Європейська правда", раніше цього ж дня Каллас повідомила, що дискусії щодо розблокування Угорщиною виплати 6,6 млрд євро із Європейського фонду миру ще тривають, та не змогла назвати конкретних термінів вирішення цього питання.

Раніше у ЗМІ зʼявилась інформація про те, що новий угорський уряд скасував вето на часткове відшкодування країнам ЄС вартості зброї, яку вони надсилають Україні, у рамках Європейського фонду миру.

Утім, 4 червня речниця Єврокомісії не підтвердила інформацію про розблокування Угорщиною 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру.