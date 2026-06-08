Каллас: дискусії про розблокування Угорщиною 6,6 млрд євро за підтримку України тривають

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас повідомила, що дискусії щодо розблокування Угорщиною виплати 6,6 млрд євро із Європейського фонду миру державам Євросоюзу за військову підтримку України ще тривають, та не змогла назвати конкретних термінів вирішення цього питання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Каллас сказала у понеділок, прибувши на неформальну зустріч міністрів оборони країн ЄС на Кіпрі.

Каллас відзначила, що тепер у нас "є новий угорський міністр, а це також означає, що ми рухаємося вперед із розблокуванням 6,6 млрд євро в Європейському фонді миру".

"Тож сьогодні ми також обговорюємо, як використати ці кошти. Як ви знаєте, початкова ідея полягала в тому, щоб отримати відшкодування за внески, щоб розподілити тягар. Але, звичайно, зараз також постає питання, чи слід зосередитися більше на наданні допомоги Україні, чи на фактичному відшкодуванні тих внесків, які вже були зроблені", – сказала Каллас.

Вона додала, що на обговорення було висунуто компромісну ідею.

"Це питання зовсім свіже. Ми подали цю пропозицію, держави-члени повинні її узгодити, а потім ми можемо рухатися далі, тому я не можу передбачити терміни", – наголосила Каллас.

Через Європейський фон миру країни ЄС отримують компенсацію за озброєння та військову техніку, яку передають Україні. За рахунок фонду фінансувалися поставки артилерійських систем, боєприпасів, ракет, засобів ППО, бронетехніки, пального, медичного обладнання та іншого спорядження для українських Сил оборони.

Як повідомляла "Європейська правда", раніше у ЗМІ зʼявилась інформація про те, що новий угорський уряд скасував вето на часткове відшкодування країнам ЄС вартості зброї, яку вони надсилають Україні, у рамках Європейського фонду миру.

Утім, 4 червня речниця Єврокомісії не підтвердила інформацію про розблокування Угорщиною 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру.