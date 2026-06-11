У Таллінні з’явилось перше модульне укриття на випадок повітряної загрози

У столиці Естонії Таллінні 11 червня почали монтувати перше модульне укриття на випадок повітряної загрози, що є першим подібним об’єктом в усій країні.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

У четвер на вулиці Юхкенталі у Таллінні почали монтувати перше в Естонії модульне укриття з бетонних блоків на зразок тих, які встановлені у прифронтових містах України як швидкий прихисток для перехожих на випадок обстрілу.

Це перший подібний об’єкт в усій Естонії, встановлений у межах пілотного проєкту.

Модульне укриття стало подарунком місту від будівельної компанії Citysec Industry. Блоки створили зі зміцненого бетону, за прикладом українських укриттів. Завдяки модульному типу конструкції укриття можна буде без труднощів перевезти в інше місце або розширити для більшої кількості людей.

Питання укриттів в Естонії актуалізувалося після серії випадків, коли "заблукалі" під впливом російських засобів РЕБ українські ударні безпілотники залітали у повітряний простір країн Балтії, призводячи до повітряних тривог. Вже двічі винищувачі НАТО збили такі апарати над країнами Балтії – перший над Естонією, другий – над Латвією.

Безпілотників, які розбились самі або вилетіли з повітряного простору "друзів України", за останні місяці було десятки.