Авіація НАТО збила дрон, що вторгся в повітряний простір Латвії

Вранці 8 червня винищувачі союзників Латвії по НАТО збили дрон у повітряному просторі країни.

Про це заявили Національні збройні сили, передає LSM, пише "Європейська правда".

У Національних збройних силах Латвії повідомили, що дрон збили французькі винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії.

Як зазначається, він залетів до Латвії через російські засоби радіоелектронної боротьби.

Цього ж дня дрон порушив повітряний простір Молдови, сліди на місці його падіння вказують на те, що апарат вибухнув.

Варто зазначити, що президент Латвії вважає, що ЄС має розглянути підтримку для країн, які потерпають від інцидентів із дронами.

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