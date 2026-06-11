Командувач Бундесверу: Росія може напасти на НАТО в 2029 році або й раніше

Німеччина має підготуватися до російського нападу до 2029 року або навіть раніше.

Про це заявив в інтерв'ю Politico головнокомандувач німецької армії Крістіан Фройдінг, передає "Європейська правда".

Він зазначив, що серед союзників існує широкий консенсус щодо того, що Росія може атакувати територію НАТО до кінця цього десятиліття.

"2029 рік – це не німецькі прогнози. Це розвіддані, узгоджені в рамках НАТО", – сказав Фройдінг.

"Усі 32 партнери НАТО згодні з тим, що Росія може мати здатність вторгнутися до країни НАТО у 2029 році", – додав він.

Однак він попередив, що Росія може почати дії й раніше, незважаючи на те, що війна в Україні вступає у п’ятий рік, а Київ заявляє, що Москва зазнала понад 1,3 мільйона втрат, а також втратила величезну кількість техніки.

"Ми маємо бути готовими... Ми маємо бути готовими до бою", – сказав Фройдінг на авіакосмічній виставці ILA в Берліні.

Коментарі командувача пролунали на тлі застережень європейських посадовців з питань оборони про те, що Росія може відновити достатню військову міць у найближчі кілька років, щоб створити пряму загрозу території НАТО звичайними засобами, незважаючи на свої втрати в Україні.

Для планувальників оборони 2029 рік став символом моменту, до якого Європа повинна усунути нагальні прогалини в боєготовності, виробництві та військовому потенціалі.

Зауваження генерала підкреслюють побоювання, що Москва може випробувати альянс, поки Європа все ще перебуває в процесі переозброєння.

Ця нагальність також формує дискусію в Німеччині щодо закупівлі озброєння та потужностей оборонної промисловості. Фройдінг зазначив, що Берлін уже зробив "багато" для прискорення закупівель, а промисловість збільшила свої виробничі потужності.

Проте він попередив, що Німеччина не може покладатися лише на довгострокові програми озброєння, розробка та впровадження яких може зайняти роки.

"Зараз швидкість має вирішальне значення", – сказав Фройдінг.

Він додав, що для деяких систем, які ще перебувають на стадії розробки, Німеччині потрібні "проміжні рішення", щоб заповнити прогалину між тим, що армія має зараз, і тим, що їй потрібно для бойової готовності.

"Ми, як німецька армія, повинні щодня покращувати наші можливості для "бойових дій сьогодні ввечері", – сказав він, маючи на увазі перехід Бундесверу до збройних сил високої готовності, покликаних стримувати потенційну російську агресію.

Очільник Генерального штабу Данії Міхаель Віггерс Хільдгаард у березні заявляв, що європейські країни ще не повністю готові до війни.

Розвідка Естонії переконана, що Росія не має наміру розпочинати військовий напад на будь-яку державу НАТО цього чи наступного року, але продовжуватиме відновлювати свої збройні сили.