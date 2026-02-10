Розвідка Естонії: Росія не атакуватиме країни НАТО цього року

Росія не має наміру розпочинати військовий напад на будь-яку державу НАТО цього чи наступного року, але продовжуватиме відновлювати свої збройні сили, побоюючись європейського переозброєння.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у щорічному звіті Служби зовнішньої розвідки Естонії.

Естонська розвідка припускає, що наступного року прогнози залишаться незмінними, адже Європа вжила заходів, які змушують Росію ретельно прораховувати свої дії стосовно країн НАТО.

"Європа повинна інвестувати в оборону та внутрішню безпеку, щоб у майбутньому Росія дійшла висновку, що в неї немає шансів проти країн НАТО", – заявив журналістам керівник розвідувальної служби Каупо Розін.

За його словами, у найближчі роки Росія зосередить свої зусилля на тому, щоб зупинити переозброєння Європи.

"Ми бачимо, що російське керівництво дуже стурбоване переозброєнням Європи, вони бачать, що Європа може бути здатна провести самостійні військові дії проти Росії через два-три роки", – сказав Розін.

За оцінками розвідників, РФ прагне розширити співпрацю зі США, щоб забезпечити зняття американських санкцій.

"Попри цю ілюзорну відлигу, цілі Росії залишаються незмінними: вона прагне маргіналізувати Сполучені Штати та НАТО і перебудувати архітектуру безпеки Європи відповідно до бачення Москви", – йдеться у повідомленні.

Як писали раніше, керівник Командування підтримки збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Геральд Функе вважає, що Росія атакує країни НАТО протягом двох-трьох років.

Водночас НАТО планує протягом наступних двох років здійснити масштабне переозброєння на кордоні з Росією і Білоруссю, накопичити там значно більше зброї та створити безлюдну роботизовану зону.