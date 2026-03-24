Генштаб Данії попередив про недостатню готовність Європи до війни
Очільник Генерального штабу Данії Міхаель Віггерс Хільдгаард вважає, що європейські країни ще не повністю готові до війни.
Про це він заявив на Паризькому форумі з питань оборони та стратегії, передає Politico, пише "Європейська правда".
Віггерс Хільдгаард попередив, що Росія може напасти на територію НАТО до кінця цього десятиліття.
"Ми маємо змінити свій підхід: перейти від аналізу до дій. Ми вже не дуже здивовані, але й не готові. Нам не потрібно бути ідеально підготовленими, нам потрібно бути краще підготовленими, ніж наш супротивник", – сказав він.
Очільник Генерального штабу Данії наголосив, що виробничі потужності є частиною стримування, як і ланцюги постачання.
"Якщо ми в Європі хочемо бути здатними захищати себе до 2030 року, ми повинні готуватися до цього вже зараз. Війна високої інтенсивності – це не сценарій, це реальність. Ніщо не замінить втрачений час, час, що минув – втрачений назавжди", – додав він.
Розвідка Естонії переконана, що Росія не має наміру розпочинати військовий напад на будь-яку державу НАТО цього чи наступного року, але продовжуватиме відновлювати свої збройні сили.
Керівник Командування підтримки Збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Геральд Функе вважає, що Росія атакує країни НАТО протягом двох-трьох років.
Водночас у НАТО планують протягом наступних двох років здійснити масштабне переозброєння на кордоні з Росією і Білоруссю, накопичити там значно більше зброї та створити безлюдну роботизовану зону.