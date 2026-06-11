Командующий Бундесвером: Россия может напасть на НАТО в 2029 году или даже раньше

Германия должна подготовиться к российскому нападению к 2029 году или даже раньше.

Об этом заявил в интервью Politico главнокомандующий немецкой армией Кристиан Фройдинг, передает "Европейская правда".

Он отметил, что среди союзников существует широкий консенсус относительно того, что Россия может атаковать территорию НАТО до конца этого десятилетия.

"2029 год – это не немецкие прогнозы. Это разведданные, согласованные в рамках НАТО", – сказал Фройдинг.

"Все 32 партнера НАТО согласны с тем, что Россия может иметь способность вторгнуться в страну НАТО в 2029 году", – добавил он.

Однако он предупредил, что Россия может начать действия и раньше, несмотря на то, что война в Украине вступает в пятый год, а Киев заявляет, что Москва понесла более 1,3 миллиона потерь, а также потеряла огромное количество техники.

"Мы должны быть готовы... Мы должны быть готовы к бою", – сказал Фройдинг на авиакосмической выставке ILA в Берлине.

Комментарии командующего прозвучали на фоне предупреждений европейских чиновников по вопросам обороны о том, что Россия может восстановить достаточную военную мощь в ближайшие несколько лет, чтобы создать прямую угрозу территории НАТО обычными средствами, несмотря на свои потери в Украине.

Для планировщиков обороны 2029 год стал символом момента, к которому Европа должна устранить насущные пробелы в боеготовности, производстве и военном потенциале.

Замечания генерала подчеркивают опасения, что Москва может испытать альянс, пока Европа все еще находится в процессе перевооружения.

Эта срочность также формирует дискуссию в Германии относительно закупок вооружения и мощностей оборонной промышленности. Фройдинг отметил, что Берлин уже сделал "многое" для ускорения закупок, а промышленность увеличила свои производственные мощности.

Однако он предупредил, что Германия не может полагаться только на долгосрочные программы вооружения, разработка и внедрение которых может занять годы.

"Сейчас скорость имеет решающее значение", – сказал Фройдинг.

Он добавил, что для некоторых систем, которые еще находятся на стадии разработки, Германии нужны "промежуточные решения", чтобы восполнить пробел между тем, что армия имеет сейчас, и тем, что ей нужно для боевой готовности.

"Мы, как немецкая армия, должны ежедневно улучшать наши возможности для "боевых действий сегодня вечером", – сказал он, имея в виду переход Бундесвера к вооруженным силам высокой готовности, призванным сдерживать потенциальную российскую агрессию.

Глава Генерального штаба Дании Михаэль Виггерс Хильдгаард в марте заявлял, что европейские страны еще не полностью готовы к войне.

Разведка Эстонии убеждена, что Россия не намерена начинать военное нападение на какое-либо государство НАТО в этом или следующем году, но будет продолжать восстанавливать свои вооруженные силы.