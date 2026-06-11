Німецька Diehl зацікавилась виробництвом українських ракет "Фламінго" у Німеччині

Німецька оборонна компанія Diehl, яка виготовляє, зокрема, системи ППО Iris-T, зацікавилась співпрацею з українською Fire Point для потенційного виробництва українських ракет "Фламінго" на території Німеччини.

Про це повідомляє Financial Times, пише "Європейська правда".

Diehl Defence планує переговори з Fire Point щодо співпраці, зокрема спільного виробництва крилатих ракет FP-5 "Фламінго" у Німеччині.

"Ми ведемо дискусії щодо того, як би ми могли співпрацювати. Думаю, це справді можливо… У наступні кілька тижнів у нас заплановано кілька зустрічей щодо цього, і тоді буде видно", – сказав у коментарі ЗМІ виконавчий директор компанії Гельмут Раух на ILA Berlin Air Show.

Раух зазначив, що Diehl могла б запропонувати українським партнерам досконаліший механізм наведення для ракети, та відзначив багаторічний досвід компанії.

Як зазначає видання, це оголошення з’явилося на тлі занепокоєння Німеччини тим, що могло б бути альтернативою американським ракетам Tomahawk – які мали б бути розгорнуті цьогоріч у Німеччині разом з батальйоном американських військових, але президент США Дональд Трамп скасував це рішення.

Заявлена дальність "Фламінго" навіть більша, аніж у Tomahawk. Проте на цьому етапі сторонні спостерігачі обережно оцінюють ракету, оскільки вона зовсім нова і її практичне застосування почалось відносно нещодавно. Серед останніх ударів, про які публічно повідомлялося як завдані "Фламінго" – завод військового призначення у Чебоксарах за понад 900 км від кордонів України.

Перед цим у квітні Diehl підписала з Fire Point технологічну угоду, деталі якої публічно не розкривалися.

В травні у Fire Point заявили, що уряд Німеччини думає про заміну "Томагавків" на "Фламінго", а у партії канцлера Німеччини Фрідріха Мерца закликали створювати з Україною альтернативу "Томагавкам".