У партії Мерца закликали створювати з Україною альтернативу Tomahawk

Експерт із питань оборони керівної німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Родеріх Кізеветтер закликав до спільної розробки українсько-європейських ракет.

Відповідну заяву він зробив у понеділок, 4 травня, в етері телепрограми Morgenmagazin суспільно-правового мовника ARD, передає "Європейська правда" з посиланням на DW.

Політик коментував відмову США від розміщення крилатих ракет Tomahawk у Німеччині.

Критикуючи цей крок адміністрації президента США Дональда Трампа, який Кізеветтер назвав "величезною помилкою", він застеріг, що брак американських засобів середньої дальності для протидії ядерній загрозі з боку Росії безпосередньо впливає на безпеку Європи.

Тож як вихід із ситуації Кізеветтер пропонує Європі терміново розробити власну альтернативу американським системам. "Вихід полягає в тому, щоб розробити щось подібне спільно з Україною, щоб до 2030 року такі системи вже були в наявності", – наголосив він.

Кізеветтер вважає, що відмова США від розміщення на території Німеччини американських ракет є набагато серйознішим викликом, ніж анонсоване скорочення американського контингенту на 5000 осіб.

Кізеветтер переконаний, що відмова від "конвенційного доозброєння" надсилає небезпечний сигнал правителю РФ Владіміру Путіну, який ще у 2017 році порушив договір про обмеження ракет середньої та малої дальності. "Росія ні про що не домовляється, вона ставить перед фактом", – пояснив він причини свого занепокоєння.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп анонсував більше скорочення військової присутності США в Німеччині після рішення про виведення 5 000 американських військовослужбовців.

У Польщі допустили можливість того, що виведені з Німеччини американські війська можуть бути розміщені на польській території за рішенням Пентагону.