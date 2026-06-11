Немецкая Diehl заинтересовалась производством украинских ракет "Фламинго" в Германии

Немецкая оборонная компания Diehl, которая производит, в частности, системы ПВО Iris-T, заинтересовалась сотрудничеством с украинской Fire Point для потенциального производства украинских ракет "Фламинго" на территории Германии.

Об этом сообщает Financial Times, пишет "Европейская правда".

Diehl Defence планирует переговоры с Fire Point о сотрудничестве, в частности совместного производства крылатых ракет FP-5 "Фламинго" в Германии.

"Мы ведем дискуссии о том, как бы мы могли сотрудничать. Думаю, это действительно возможно... В следующие несколько недель у нас запланировано несколько встреч по этому поводу, и тогда будет видно", – сказал в комментарии СМИ исполнительный директор компании Гельмут Раух на ILA Berlin Air Show.

Раух отметил, что Diehl могла бы предложить украинским партнерам более совершенный механизм наведения для ракеты, и отметил многолетний опыт компании.

Как отмечает издание, это объявление появилось на фоне беспокойства Германии тем, что могло бы быть альтернативой американским ракетам Tomahawk – которые должны были бы быть развернуты в этом году в Германии вместе с батальоном американских военных, но президент США Дональд Трамп отменил это решение.

Заявленная дальность "Фламинго" даже больше, чем у Tomahawk. Однако на этом этапе сторонние наблюдатели осторожно оценивают ракету, поскольку она совсем новая и ее практическое применение началось относительно недавно. Среди последних ударов, о которых публично сообщалось как нанесенные "Фламинго" – завод военного назначения в Чебоксарах более чем в 900 км от границ Украины.

Перед этим в апреле Diehl подписала с Fire Point технологическое соглашение, детали которого публично не раскрывались.

В мае в Fire Point заявили, что правительство Германии думает о замене "Томагавков" на "Фламинго", а в партии канцлера Германии Фридриха Мерца призвали создавать с Украиной альтернативу "Томагавкам".