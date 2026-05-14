У Fire Point заявили, що уряд Німеччини думає про заміну "Томагавків" на "Фламінго"

Співзасновник і головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман заявив, що уряд Німеччини розглядає перспективу заміни американських далекобійних ракет "Томагавк" на українські "Фламінго".

Про це, як пише "Європейська правда", він розповів у інтерв’ю FT.

За словами Штілермана, Німеччина проявила значний інтерес не лише до дронів, які виробляє компанія, але і до далекобійних ракет.

"Німецький уряд закуповує наші FP-1 та FP-2 для своїх збройних сил... (Але) вони розглядають можливість заміни ракет "Томагавк" на "Фламінго", – сказав він.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва в понеділок заявив, що "технологічні досягнення тут, в Україні, є надзвичайними", і що розглядаються можливості створення спільних підприємств у сфері безпілотників великої дальності, протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

За повідомленнями, у квітні Fire Point та німецький виробник ракет Diehl Defence підписали угоду про технологічне співробітництво.

Штілерман відмовився підтвердити цю угоду, але зазначив, що вони працюють над створенням протиракетного щита в Європі. Система, що отримала назву "Фрея", використовує ракету-перехоплювач FP-7 від Fire Point.

У травні у партії канцлера Німеччини Фрідріха Мерца закликали створювати з Україною альтернативу ракетам "Томагавк".

Днями ЗМІ повідомляли, що Німеччина відновлює спроби придбати у США далекобійні ракети "Томагавк".

У квітні повідомляли, що США витратили понад 1 000 ракет великої дальності "Томагавк" у війні проти Ірану. На відновлення цих запасів підуть роки.