У НАТО готуються скоротити миротворчу місію в Косово

НАТО планує поступово "коригувати чисельність" своєї військової миротворчої місії в Косові (KFOR) протягом наступного року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексуса Гринкевича, пише "Європейська правда".

Місію НАТО з підтримки миру в Косові, яка діє з 1999 року, планують скоригувати "через стабільну безпекову ситуацію в країні", йдеться в заяві Гринкевича.

"НАТО та KFOR повністю віддані забезпеченню безпеки в Косові. Саме ця прихильність призвела до підвищення стабільності, оскільки організації безпеки в Косові стали більш спроможними. Нинішні умови дають можливість ще більше оптимізувати чисельність та позиції KFOR", – додав він.

Очікується, що скорочення відбуватимуться відповідно до національних циклів ротаційного розгортання та передислокації з цього часу до наступного року.

Зміни відбуватимуться поступово та відповідно до умов на місцях, і за потреби їх можна буде скасувати, заявили в НАТО.

У лютому ЗМІ повідомляли, що США тиснуть на НАТО, щоб блок скоротив свої закордонні операції у двох країнах – зокрема, ключову місію в Іраку та миротворчі операції в Косові KFOR.

Міжнародна миротворча місія у Косові була санкціонована ООН і започаткована у 1999 році, нині вона налічує близько 4 500 військових.

У 2023 році Альянс посилив KFOR, побоюючись ескалації з боку сербської етнічної меншини, додатковими 200 військовослужбовцями з Великої Британії і понад 100 з Румунії. НАТО також надіслав важче озброєння для посилення бойової потужності миротворців.