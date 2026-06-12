В НАТО готовятся сократить миротворческую миссию в Косово

НАТО планирует постепенно "корректировать численность" своей военной миротворческой миссии в Косово (KFOR) в течение следующего года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича, пишет "Европейская правда".

Миссию НАТО по поддержанию мира в Косово, действующую с 1999 года, планируют скорректировать "в связи со стабильной ситуацией с безопасностью в стране", говорится в заявлении Гринкевича.

"НАТО и KFOR полностью привержены обеспечению безопасности в Косово. Именно эта приверженность привела к повышению стабильности, поскольку организации безопасности в Косово стали более дееспособными. Нынешние условия дают возможность еще больше оптимизировать численность и позиции KFOR", – добавил он.

Ожидается, что сокращения будут происходить в соответствии с национальными циклами ротационного развертывания и передислокации с этого момента до следующего года.

Изменения будут происходить постепенно и в соответствии с условиями на местах, и при необходимости их можно будет отменить, заявили в НАТО.

В феврале СМИ сообщали, что США оказывают давление на НАТО, чтобы блок сократил свои зарубежные операции в двух странах – в частности, ключевую миссию в Ираке и миротворческие операции в Косово KFOR.

Международная миротворческая миссия в Косово была санкционирована ООН и начата в 1999 году, в настоящее время она насчитывает около 4 500 военнослужащих.

В 2023 году Альянс усилил KFOR, опасаясь эскалации со стороны сербского этнического меньшинства, дополнительными 200 военнослужащими из Великобритании и более чем 100 из Румынии. НАТО также направило более тяжелое вооружение для усиления боевой мощи миротворцев.