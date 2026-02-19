ЗМІ: США тиснуть на НАТО задля згортання операцій у двох країнах

США тиснуть на НАТО, щоб блок скоротив свої закордонні операції у двох країнах – зокрема, ключову місію в Іраку та миротворчі операції в Косові.

Про це виданню Politico повідомили чотири дипломати НАТО на умовах анонімності, пише "Європейська правда".

НАТО підтримує дорадчу місію, спрямовану на зміцнення інституцій безпеки Іраку, зокрема поліції, та на недопущення повернення угруповання "Ісламська держава". Операцію було започатковано під час першого президентського терміну Дональда Трампа у 2018 році, а з 2021-го її неодноразово розширювали на прохання Багдада.

Вашингтон попросив союзників завершити цю місію вже у вересні, повідомили двоє дипломатів.

Окремо США також планують вивести близько 2 500 військових з Іраку відповідно до угоди 2024 року з іракським урядом. Як повідомив посадовець адміністрації США, цей крок є частиною "зобов’язання Трампа покласти край нескінченним війнам", водночас він наголосив, що виведення відбувається "у тісній координації" з Багдадом.

Запит США зустрів опір усередині Альянсу. "Зараз не той момент, щоб виходити з Іраку… уряд хоче, щоб ми там залишалися", – сказав перший дипломат. Другий дипломат зазначив, що "більшість" союзників погоджуються з необхідністю скорочення іракської місії, але в довшій перспективі й зі збереженням меншого контингенту.

За словами чотирьох дипломатів, США також дали зрозуміти, що хочуть згорнути очолювані НАТО сили в Косові KFOR, що викликає ще більше занепокоєння серед європейських союзників, навіть попри те, що обговорення перебувають на дуже ранній стадії.

Міжнародна миротворча місія у Косові була санкціонована ООН і започаткована у 1999 році, нині вона налічує близько 4 500 військових.

Один із високопосадовців НАТО заявив про велику занепокоєність через наміри згорнути місію, оскільки "ситуація на Західних Балканах може швидко загостритися".

У коментарі виданню представник НАТО, який виступав від імені організації, заявив, що жодних часових рамок щодо згортання обох місій не існує. "Ці місії ґрунтуються на потребі, проходять періодичний перегляд і коригуються залежно від розвитку обставин", – додав він.

Наразі рішення про припинення жодної з операцій не ухвалене. Для початку й завершення місій потрібна згода всіх 32 союзників.

За даними Politico, США також тиснуть на союзників по НАТО і наполягають, щоб Україна і партнери з Індо-Тихоокеанського регіону не брали формальної участі в щорічному саміті Альянсу, який у липні відбудеться в Анкарі.

12 лютого на засіданні міністрів оборони НАТО заступник глави Пентагону Елбрідж Колбі оголосив, що НАТО потребує глибокого реформування. Він заявив, що США хочуть створити "НАТО 3.0", що не буде "базуватися на залежності" Європи від Америки.

Деталі читайте у статті: НАТО версії 3.0. Як Європа владнала конфлікт зі США та чи втримає Україна увагу Альянсу.