Ультраправий фаворит на виборах президента Франції дистанціюється від Трампа

30-річний лідер ультраправої французької партії "Національне об'єднання" – і фаворит на заміну Марін Ле Пен, якщо їй заборонять балотуватися у 2027 році дистанціюється від президента США, яким колись відкрито захоплювався.

Про це Жордан Барделла сказав в інтерв'ю Politico, передає "Європейська правда".

Поведінка Трампа є "не лише непередбачуваною, а й надзвичайно нестабільною та постійно мінливою", – сказав Барделла в інтерв’ю, повна версія якого буде опублікована в понеділок.

На запитання, як він ставиться до американського президента, він відповів: "Це залежить від дня. Є ставлення в понеділок, ставлення у вівторок, ставлення в середу".

Барделла також відкинув можливу підтримку з боку Трампа, який намагався вплинути на вибори в Угорщині, Польщі та Аргентині, підтримуючи лідерів, які поділяють його політику.

"Підтримка, яку ми прагнемо отримати разом з Марін Ле Пен, – це підтримка французького народу, підтримка французьких виборців", – сказав він. "Нам не потрібно приймати чи відкривати двері для будь-якої форми втручання", – додав Барделла.

Ці зауваження підкреслюють зростаючу дилему для європейської націоналістичної правої сили. Хоча багато її лідерів поділяють погляди Трампа на імміграцію та національну ідентичність, їх турбує його підхід до союзників, торгівлі та європейської безпеки.

Ця зміна особливо вражає, враховуючи, що вона походить від Барделли. У березні 2024 року, напередодні переобрання Трампа, Барделла сказав, що його "серце схиляється до Трампа". У грудні 2025 року, коли його запитали на французькому телебаченні, що він хотів би запитати у президента США, він відповів з легким сміхом: "Звідки він бере всю цю енергію?"

Молодий, телегенічний і популярний у TikTok, лідер "Національного об’єднання" допоміг перетворити партію, яку колись вважали політичним ізгоєм, на найпотужнішу опозиційну силу Франції. Опитування показують, що він може увійти до Єлисейського палацу в 2027 році, якщо засудження Ле Пен за розтрату коштів завадить їй балотуватися.

У разі обрання Барделла очолить другу за величиною економіку Європи, одну з найпотужніших армій НАТО та єдину ядерну державу Європейського Союзу.

Однак замість того, щоб підтримувати Трампа, Барделла застерігає, що Європа має готуватися до майбутнього, в якому Вашингтон більше не бажатиме гарантувати безпеку континенту. "Американці є союзниками і залишаться ними", – сказав він. "Але це союзники, які більше не мають наміру приходити на допомогу Європі або залишатися парасолькою та захисником європейських країн", – додав Барделла.

"Другий термін президента Трампа дуже суттєво відрізняється від першого", – сказав він, зазначивши, що Трампа "важче розібрати". За його словами, Вашингтон тепер розглядає себе як "імперію" зі сферою впливу у Західній півкулі. "Це загрожує Європі в тому сенсі, що це впливає на багато європейських країн – не на Францію, а на багато європейських країн – через цей страх перед відходом Сполучених Штатів Америки".

Нещодавно у правопопулістському "Національному об’єднанні" анонсували запуск спеціального чат-бота зі штучним інтелектом для своїх співробітників, щоб зробити ефективнішою їхню роботу у період виборчої кампанії перед президентськими виборами 2027 року у Франції.

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