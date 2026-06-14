Ультраправый фаворит на выборах президента Франции дистанцируется от Трампа

30-летний лидер ультраправой французской партии "Национальное объединение" – и фаворит на замену Марин Ле Пен, если ей запретят баллотироваться в 2027 году дистанцируется от президента США, которым когда-то открыто восхищался.

Об этом Жордан Барделла сказал в интервью Politico, передает "Европейская правда".

Поведение Трампа является "не только непредсказуемым, но и чрезвычайно нестабильным и постоянно меняющимся", – сказал Барделла в интервью, полная версия которого будет опубликована в понедельник.

На вопрос, как он относится к американскому президенту, он ответил: "Это зависит от дня. Есть отношение в понедельник, отношение во вторник, отношение в среду".

Барделла также отверг возможную поддержку со стороны Трампа, который пытался повлиять на выборы в Венгрии, Польше и Аргентине, поддерживая лидеров, которые разделяют его политику.

"Поддержка, которую мы стремимся получить вместе с Марин Ле Пен, – это поддержка французского народа, поддержка французских избирателей", – сказал он. "Нам не нужно принимать или открывать двери для любой формы вмешательства", – добавил Барделла.

Эти замечания подчеркивают растущую дилемму для европейской националистической правой силы. Хотя многие ее лидеры разделяют взгляды Трампа на иммиграцию и национальную идентичность, их беспокоит его подход к союзникам, торговле и европейской безопасности.

Это изменение особенно впечатляет, учитывая, что оно происходит от Барделлы. В марте 2024 года, накануне переизбрания Трампа, Барделла сказал, что его "сердце склоняется к Трампу". В декабре 2025 года, когда его спросили на французском телевидении, что он хотел бы спросить у президента США, он ответил с легким смехом: "Откуда он берет всю эту энергию?"

Молодой, телегеничный и популярный в TikTok, лидер "Национального объединения" помог превратить партию, которую когда-то считали политическим изгоем, в самую мощную оппозиционную силу Франции. Опросы показывают, что он может войти в Елисейский дворец в 2027 году, если осуждение Ле Пен за растрату средств помешает ей баллотироваться.

В случае избрания Барделла возглавит вторую по величине экономику Европы, одну из самых мощных армий НАТО и единственную ядерную державу Европейского Союза.

Однако вместо того, чтобы поддерживать Трампа, Барделла предостерегает, что Европа должна готовиться к будущему, в котором Вашингтон больше не будет желать гарантировать безопасность континента. "Американцы являются союзниками и останутся ими", – сказал он. "Но это союзники, которые больше не намерены приходить на помощь Европе или оставаться зонтиком и защитником европейских стран", – добавил Барделла.

"Второй срок президента Трампа очень существенно отличается от первого", – сказал он, отметив, что Трампа "труднее разобрать". По его словам, Вашингтон теперь рассматривает себя как "империю" со сферой влияния в Западном полушарии. "Это угрожает Европе в том смысле, что это влияет на многие европейские страны – не на Францию, а на многие европейские страны – из-за этого страха перед уходом Соединенных Штатов Америки".

Недавно в правопопулистском "Национальном объединении" анонсировали запуск специального чат-бота с искусственным интеллектом для своих сотрудников, чтобы сделать более эффективной их работу в период избирательной кампании перед президентскими выборами 2027 года во Франции.

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