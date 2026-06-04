У партії Ле Пен створять чат-бот з ШІ для кращої ефективності роботи у передвиборчу кампанію

У правопопулістському "Національному об’єднанні" анонсували запуск спеціального чат-бота зі штучним інтелектом для своїх співробітників, щоб зробити ефективнішою їхню роботу у період виборчої кампанії перед президентськими виборами 2027 року у Франції.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У "Нацоб’єднанні" анонсували створення власного "ChatGPT" – мовної моделі, ознайомленої з програмою та політичними позиціями партії, щоб вона допомагала у роботі співробітникам партії та активістам.

"Метою є допомогти нашим кадрам краще опанувати програму", – зазначив лідер партії Жордан Барделла.

Інструмент збираються створювати на основі вже існуючого прототипу, створеного кілька років тому колишнім депутатом Орельєном Лопе-Лігорі, яким і досі користуються деякі його колеги.

Нагадаємо, з кандидатурою від "Нацоб’єднання" на президентських виборах зберігається інтрига – неформальна лідерка партії Марін Ле Пен очікує рішення в апеляції у справі щодо фіктивного працевлаштування помічників у Європарламенті. У початковому рішенні суду їй заборонили обиратися протягом 5 років, що – у разі підтвердження вироку – ставить хрест на її президентських амбіціях.

Ле Пен планує поступитися молодому лідеру партії Жордану Барделла, який також має високі рейтинги, якщо суд не дозволить їй балотуватися.

У разі обрання Ле Пен обіцяє вивести Францію зі складу інтегрованого військового командування НАТО.

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