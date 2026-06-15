"Варварство і зневага": глава МЗС Естонії відреагував на удар РФ по Києво-Печерській лаврі

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна різко відреагував на російський удар по українській столиці, внаслідок якого була пошкоджена Києво-Печерська лавра.

Про це естонський міністр написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Тсакхна, Росія "полюбляє позиціонувати себе як захисницю християнської цивілізації".

"Однак, завдавши удару по Києво-Печерській лаврі, вона вкотре продемонструвала своє варварство та зневагу до спільної спадщини людства. Об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Один із найсвятіших монастирів християнства. Місце поклоніння, що існує майже тисячу років. Сьогодні він палає через Росію", – підкреслив міністр.

Внаслідок масованої атаки на Київ сталася пожежа на території Києво-Печерської лаври. У КМВА повідомили про пряме влучання у лавру і значні ушкодження.

Предстоятель ПЦУ, митрополит Епіфаній опублікував допис у соцмережах, назвавши російський удар по Києво-Печерській лаврі "черговим злочином проти людяності".

Україна ініціює всі відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та всі інші міжнародні механізми, вимагаючи "негайної та адекватної відповіді" на російський удар по Лаврі.