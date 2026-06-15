"Варварство и пренебрежение": глава МИД Эстонии отреагировал на удар РФ по Киево-Печерской лавре

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсакхна резко отреагировал на российский удар по украинской столице, в результате которого была повреждена Киево-Печерская лавра.

Об этом эстонский министр написал у себя в Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Тсакхна, Россия "любит позиционировать себя как защитницу христианской цивилизации".

"Однако, нанеся удар по Киево-Печерской лавре, она в очередной раз продемонстрировала свое варварство и пренебрежение к общему наследию человечества. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Один из самых святых монастырей христианства. Место поклонения, существующее почти тысячу лет. Сегодня он пылает из-за России", – подчеркнул министр.

В результате массированной атаки на Киев произошел пожар на территории Киево-Печерской лавры. В КГВА сообщили о прямом попадании в лавру и значительных повреждениях.

Предстоятель ПЦУ, митрополит Епифаний опубликовал сообщение в соцсетях, назвав российский удар по Киево-Печерской лавре "очередным преступлением против человечности".

Украина инициирует все соответствующие процедуры в рамках ЮНЕСКО и все другие международные механизмы, требуя "немедленного и адекватного ответа" на российский удар по Лавре.