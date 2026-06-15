Україна вимагає міжнародної відповіді на російський удар по Києво-Печерській лаврі

Україна ініціює всі відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та всі інші міжнародні механізми, вимагаючи "негайної та адекватної відповіді" на російський удар, який значно пошкодив Києво-Печерську лавру.

Про це у своєму Facebook написав глава МЗС України Андрій Сибіга, повідомляє "Європейська правда".

Міністр наголосив, що завдавши удару по Києво-Печерській лаврі кремлівський правитель Владімір Путін назавжди вписав своє ім'я у список найгірших варварів в історії.

"Зараз ми маємо справу з російськими терористами, які вже перевершили ІДІЛ у своїх злочинах проти культурної спадщини. Тільки російські покидьки, які не мають нічого святого, можуть навмисно пошкодити Києво-Печерську лавру, унікальний об'єкт спадщини ЮНЕСКО, що знаходиться під особливою охороною", – зазначив Сибіга.

Він додав, що у Києві очікують на "рішучу реакцію" міжнародних інституцій та столиць.

"Ми терміново ініціюємо всі відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та всі інші міжнародні механізми, вимагаючи негайної та адекватної відповіді на це державне варварство. Очікуємо рішучої реакції міжнародних інституцій та столиць. Жодних розпливчастих слів, мовчання чи слабких кроків. Необхідні дії, щоб зупинити російське варварство", – резюмував очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Внаслідок масованої атаки на Київ сталася пожежа на території Києво-Печерської лаври. У КМВА повідомили про пряме влучання у лавру і значні ушкодження.

Предстоятель ПЦУ, митрополит Епіфаній опублікував допис у соцмережах, назвавши російський удар по Києво-Печерській лаврі "черговим злочином проти людяності".