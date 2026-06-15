Президент Литви про удар по Києво-Печерській лаврі: для РФ немає нічого святого

Президент Литви Гітанас Науседа різко засудив російські удари по Києву, внаслідок яких була пошкоджена Києво-Печерська лавра.

Про це литовський президент написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Науседа наголосив, що цим ударом РФ продемонструвала божевільне нехтування людськими життями, культурною спадщиною та "тієї самою духовною традицією, яку Росія вважає своєю".

"Для агресора немає нічого святого… Настав час посилити міжнародний тиск на Росію, щоб покласти край цій війні!" – зазначив він.

Внаслідок масованої атаки на Київ сталася пожежа на території Києво-Печерської лаври. У КМВА повідомили про пряме влучання у лавру і значні ушкодження.

Предстоятель ПЦУ, митрополит Епіфаній опублікував допис у соцмережах, назвавши російський удар по Києво-Печерській лаврі "черговим злочином проти людяності".

Україна ініціює всі відповідні процедури в рамках ЮНЕСКО та всі інші міжнародні механізми, вимагаючи "негайної та адекватної відповіді" на російський удар по Лаврі.